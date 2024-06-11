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薬用植物誌 ヨハン・ゾーン 1779年 ドイツ 銅版手彩色 ナデシコ
商品番号 E30438003589
商品名

薬用植物誌 ヨハン・ゾーン 1779年 ドイツ 銅版手彩色 ナデシコ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薬用植物誌ヨハン・ゾーン1779年ドイツ銅版手彩色ナデシコ植物画ボタニカルアート石版画リトグラフヴィンテージアンティーク【状態】新品未使用です。目立った傷や汚れ等はございませんが、一度、人の手に渡った品であることをご理解の上、ご検討ください。完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。
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ナデシコ科, Perennial knawel, Scleranthus perennis,ハーブ,薬用植物 , アンティーク,ボタニカルアート
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