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商品詳細
薬用植物誌ヨハン・ゾーン1779年ドイツ銅版手彩色ナデシコ植物画ボタニカルアート石版画リトグラフヴィンテージアンティーク【状態】新品未使用です。目立った傷や汚れ等はございませんが、一度、人の手に渡った品であることをご理解の上、ご検討ください。完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。
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ナデシコ科, Perennial knawel, Scleranthus perennis,ハーブ,薬用植物 , アンティーク,ボタニカルアート
薬用植物誌 ヨハン・ゾーン 1779年 ドイツ 銅版手彩色 ナデシコ - 版画
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