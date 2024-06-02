ゴーセン マルチ CX 16 ナチュラル　２張



ゴーセン AK プロ CX 16 TS760 NA/ナチュラル



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ゴーセンマルチCX16TS660NA_ナチュラル#ゴーセンマルチCX16TS660NA_ナチュラルガットが余ったので出品致します。他にも余ったものがありますので、興味のある方はぜひよろしくお願い致します。17GAサイズは1張りのみ残ってます。