※貴重品！フェデラーモデル ラケットバッグ Wilson ウイルソン

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フェデラーモデルのWilsonのラケットバッグです。一度だけ使用して、以降使用する機会がなく、自宅にて保管しておりました。カラーはブラック、ラケットが2本程度収納可能かと思います。Wilsonの文字とフェデラーのサインがプリントされています。個人的な印象ですが状態は良い方だと思います。ですが、あくまでも使用品になりますのでusedにご理解のある方のみよろしくお願い致します。状態は写真にてご確認ください。発送は折りたたんで発送させて頂く場合もございます。現在では入手困難なモデルです。この機会に是非！WilsonウイルソンウィルソンフェデラーRogerFedererテニスtennis硬式ラケットバッグケース錦織圭