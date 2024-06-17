★960個限定！大谷翔平♪二刀流ボブルヘッド回転式♪

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商品詳細
ご覧頂きまして有難うございます^^2023年7月購入品エンゼルススタジアムチームストアにて新品大谷翔平選手二刀流ボブルヘッド回転式TVでも放送され、大人気のボブルヘッド。960個限定のお品になります。※チームストア店頭にて購入です。3枚目の画像をご覧下さい。外箱に潰れ、小さな傷がございます。ご了承願います。※海外製品のため、小さなキズや汚れはご容赦下さい。現地事情とご理解をお願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。ご質問はお気軽にどうぞ！野球チーム···大リーグ・MLB
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http://narcologia.ru/goods/plaque21107.html
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