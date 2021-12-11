オリックス 夏の陣 ユニフォーム #15 椋木 蓮

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商品詳細
オリックスバファローズ2022年夏の陣ユニフォーム来場者プレゼントの夏の陣ユニフォームにBsショップにて購入したナンバーシートをBsショップにてプレス加工してもらいました#15椋木蓮むくのきれん新品未使用ですフリーサイズ自宅保管につき、ご理解頂けます方、どうぞ宜しくお願い致しますペット、喫煙者おりません他サイトでも出品しております為、削除する場合がございますオリックスバファローズユニフォーム夏の陣応援ユニフォーム椋木蓮宮崎キャンプ全員で勝つ！20223連覇復帰日本シリーズ野球チーム...オリックス・バファローズ
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