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2023阪神優勝　阪神梅田本店限定販売　胴上げフェイスタオル
商品番号 D89764293946
商品名

2023阪神優勝　阪神梅田本店限定販売　胴上げフェイスタオル
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023阪神優勝記念グッズ阪神梅田本店で限定販売されていた胴上げイラスト入りフェイスタオルです。新品未開封となります。野球チーム...阪神タイガース種類...その他
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