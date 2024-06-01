アンブロ 中綿 ナイロン ジャケット トップス ピステ　ブラック、イエロー

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■アイテムアンブロumbro中綿ナイロンジャケットトップスピステ ゲームシャツブラック✖️イエロー■サイズ M肩幅 45cm身幅 55cm着丈 66cm袖丈 60cm※平置き実寸誤差はご了承下さい。•発送まで2.3日としていますが、なるべく翌日発送いたします。お急ぎの場合は、コメントで発送日ご確認ください。•パソコン、スマホの解像度で色味が変わって見える場合がございます。ご了承ください。•この商品は古着です。細かな擦れ、汚れ、着用感などがある場合がございます。古着にご理解のある方のみご購入ください。■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。