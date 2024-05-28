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NIKE　アカデミー21　トラックスーツ上下セット　ジャージ　サッカーウェア
商品番号 O47148587691
商品名

NIKE　アカデミー21　トラックスーツ上下セット　ジャージ　サッカーウェア
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6000～4000円に値下げ致しました。ナイキのトラックスーツ上下セットになります。スタイリッシュなシルエットが特徴のアカデミーシリーズになります。紫がかったようなコンクリートカラーのグレーで、スウォッシュの刺繍は蛍光オレンジになります。生地は通常のジャージより薄手めとなっております。上サイズ:S着丈：69㎝肩幅：39㎝身幅：44㎝袖丈：68㎝下股上：28㎝股下：66㎝裾幅：13.5㎝素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。目立つダメージや汚れ、ひきつれ等なく、着用感もほとんどない未使用とあまり変わらないコンディションになります。それでも中古品のため神経質な方の購入は控えてください。他にもadidasのスペイン代表ユニフォーム等様々なブランド品を出品しておりますので良かったらご覧下さい。
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