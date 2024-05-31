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HEAD グラビティダッフルバック12本入 テニスラケットバック【送料無料】
商品番号 M59882468411
商品名

HEAD グラビティダッフルバック12本入 テニスラケットバック【送料無料】
ブランド名 ヘッド
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ラケットバッグ用途···硬式目立った汚れは9枚目写ってるものくらいで、あとの状態は比較的良いと思います。サイズ：79×35×49.5cm内側の素材：80%POLY/20%TPE外側の素材：100%PUg仕様：・バックパックキャリーシステム・2ウェイキャリーシステム：バックパックとショルダーキャリー使いが可能・内部に調整可能なディバイダーのついたメインコンパートメント1つ・外側にCCT+テクノロジー採用のジッパーコンパートメント・外側に2つのアクセサリーポケット・通気孔付きシューズ用コンパートメント・2つの内部ジッパー付きポケットヘッドHEADテニスバッグ・ケーステニスバッグ・ケースGravityDuffleBagグラビティダッフルバッグ
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