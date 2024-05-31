【世界500枚限定】大谷翔平 新人賞フォトミント

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商品詳細
世界500枚限定の大谷翔平新人賞のフォトミントです。撮影の為に箱から出したのみ。送られて来た状態でご発送致します。シリアルナンバー【117】☆☆☆他サイトでも出品しておりますので、在庫確認の為、ご購入の際は必ずコメントお願い致しますm(._.)m
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