・イタリア代表　アズーリ　ウーブンパンツ　Lサイズ

サッカーイタリア代表ウィンドブレーカーのパンツです。全体的に目立った汚れなどありませんが、左足の裾に若干の擦れがあります。◯パンツ Lサイズ総丈 約110㎝股下 約83㎝股上 約34㎝中古品のため、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。ご不明点や値下げ相談等ありましたらコメントをお願いいたします。ウインドブレーカージャージサッカーPUMAプーマ



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