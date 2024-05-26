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阪神タイガース 近本選手 2023年ウル虎の夏限定 ユニフォームジャージ
商品番号 M52255407443
商品名

阪神タイガース 近本選手 2023年ウル虎の夏限定 ユニフォームジャージ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。2023ウル虎の夏の近本選手・背番号入りユニフォームジャージです。今年のウル虎の夏のイベントで購入したもので、阪神甲子園球場限定、ウル虎の夏の試合観戦者限定で入手できるものです。新品未使用品で、サイズは大人用フリーとなります。元々袋に入っていないもので、入手後に着用せずに持ち帰りました。新品未使用品ではありますが、状態については、写真にてご確認していただき、過度に気になさる方は、購入をお控えください。近本選手、タイガースファンの方にいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム
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