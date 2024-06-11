にじさんじ 葛葉 セット

10月20日まで値下げ中送料抑えるために安易梱包です※必ずコメントお願いいたします※こちらにじさんじ葛葉のWDファイル、缶バッジ、ブロマイド、にじパペット、サンリオラバスト、ぷちアクスタ、ステッカー、大判アクスタ、ライバーカード、画像にはありませんがチップスカード1点のセットになります。ファミマファイルはスレがございます。大判は袋の破れ、外に持ち出したことがございますのでご了承ください。その他は未開封未使用です。



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