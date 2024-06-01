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⭐️ 新品未使用 NIKE ⭐️ パリサンジェルマン ストライク 半袖トップ L
商品番号 P20473515615
商品名

⭐️ 新品未使用 NIKE ⭐️ パリサンジェルマン ストライク 半袖トップ L
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

こちら【送料込み】新品未使用タグ付きNIKEナイキパリサンジェルマンPSGストライク半袖トップUSサイズL日本サイズXL相当パリサンジェルマンのトレーニングトップです！かなりかっこいいです！フランス・リーグ・アン、パリ・サンジェルマン、大人/メンズ用プラクティスシャツ。選手がトレーニング時に着用する半袖プラクティスシャツ。DRI-FIT素材が肌の表面から汗を逃がし、さらりとした状態をキープ。品質：ポリエステル100%カラー：ホワイト×ミッドナイトネイビー×ユニバーシティレッド×ミッドナイトネイビーもしよろしければどうぞ！#パリサンジェルマン#PSG#新品#未使用#タグ付き#NIKE#ナイキ#半袖#トップ#Tシャツ#トレーニング#リーグアン#ドライフィット#サッカー#フットサル#ネイマール#メッシ#エムバペ#チャンピオンズリーグ#CL#ユニフォーム↓は私の服、スニーカーなどを集めた物です。よければご覧下さい。#sanyretasuファッション↓私の野球やサッカーなどユニフォーム関係です！#sanyretasusユニフォーム↓は出品しているものすべてになります。#sanyretasu
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