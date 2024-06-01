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サインボール（巨人 吉川選手）
商品番号 B83270273560
商品名

サインボール（巨人 吉川選手）
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 6,970 円
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商品詳細

背番号替え後の2022.5.1.試合開始時の投げ入れサインボールをキャッチしました。柔らかめの素材でGIANTSロゴが入っています。巨人・吉川選手好きな方いかがでしょうか。キャッチ後、ケースに入れ保管しておりました。ケースごとお送り予定ですが不用でしたらボールのみお送りします。
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