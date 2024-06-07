オリックス プレイヤーズ タオル 山岡泰輔 キレッキレのキラッキラ キーホルダー

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新品未使用の自宅保管品です。オリックス・バファローズの山岡泰輔選手のプレイヤーズフェイスタオルとアクリルキーホルダーの２点セットです。背番号19番のピッチャーです。オリックス公式サイトで完売しています。畳んで発送します。山﨑福也山下舜平大宮城大弥平野佳寿曽谷龍平山本由伸山岡泰輔近藤大亮竹安大和村西良太齋藤響介田嶋大樹比嘉幹貴コットン前佑囲斗阿部翔太本田仁海日高暖己ニックス横山楓黒木優太小木田敦也山田修義ワゲスパック小野泰己山﨑颯一郎漆原大晟吉田凌東晃平宇田川優希若月健矢森友哉福永奨石川亮頓宮裕真中川拓真石岡諒太安達了一西野真弘宗佑磨ゴンザレス野口智哉大城滉二シュウィンデル紅林弘太郎内藤鵬廣岡大志太田椋山足達也セデーニョ宜保翔大里昴生中川圭太渡部遼人福田周平元謙太杉澤龍来田涼斗池田陵真佐野皓大渡邊大樹小田裕也T-岡田佐野如一茶野篤政平野大和杉本裕太郎マジェスティクス大谷翔平MLBメジャーリーグテキサス・レンジャーズTexasRangersロサンゼルス・ドジャースLosAngelesDodgersシカゴ・カブスChicagoCubsサンディエゴ・パドレスSanDiegoPadresシアトルマリナーズ北海道日本ハムファイターズサインカードプロ野球ベースボールマガジンエポック埼玉西武ライオンズ福岡ソフトバンクホークス東北楽天ゴールデンイーグルス千葉ロッテマリーンズオリックス・バファローズ東京読売ジャイアンツ横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース広島東洋カープ中日ドラゴンズ東京ヤクルトNPB