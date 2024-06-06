【新品】オデッセイ トゥーロン　ルマン 34インチ パター 2022年

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商品詳細
【新品】【未使用】【未開封】オデッセイトゥーロン ルマン34インチパター2022年モデルヘッドカバー付きスペックロフト角:3.0°ライ角:70.0°シャフト:STROKELABグリーン長さ:34インチグリップ:TOULONPistolグリップ(約76g)ヘッド素材:ステンレススチール/アルミニウムソールプレートインサート:ノンインサート（ダイヤモンドグルーブ・フェース）ソールウェイト:約10g×2【即購入大歓迎】専用、取り置きは対応しておりません。発送は、ほぼ24時間以内に行っております。種類···パター利き手···右
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