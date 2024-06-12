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商品詳細
対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···27〜27.5cm性別···メンズ■メーカー：ヨネックス（YONEX）■品名：パワークッションフュージョンレブ4■特長：足を包み込むフュージョンウィングが高速フットワークを生み出す■タイプ：ローカット■カラー：ブラック■アッパー：合成繊維＋合成樹脂■ミッドソール：合成樹脂■アウトソール：ゴム底■対象コート：クレー・砂入り人工芝コート定価16940円テニス2時間を4回使用しました。薄いインソールを追加で入れて使用していました。(元のインソールには多少ダメージはあります。)比較的美品かと思いますが、使用した中古品である事をご理解ください。違う商品の箱に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/stair235800.html
http://narcologia.ru/goods/pompous325523.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect999470.html
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
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パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
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http://narcologia.ru/goods/pompous325523.html
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パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
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パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
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パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
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パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
パワークッションフュージョンレブ4 ブラック
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