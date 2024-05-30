sfida ピステ 中綿ジャケット

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商品詳細
新品未使用、タグ付きです。定価10,450円税込サイズSサイズSA-20A19●ピステ地の中綿ジャケット。移動時だけでなく、プレーもしやすい動けるあったかアイテム。●ハニカムロゴ入りのジオメトリックカモ柄をプリント。●ネオンカラーのカラーファスナーがデザインのアクセントに。●フード付きのジップアップタイプで、チャックは首元まで閉めることが可能。●ポケット内部は裏起毛素材を使用しており防寒対策抜群!!着丈70肩幅43身幅52袖丈59#アスレタ#ケルメ#サッカージャンキー#スボルメ#ナイキ
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