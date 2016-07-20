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阪神タイガース　20　ロサリオ　ビジターユニフォーム　M
商品番号 U32251297066
商品名

阪神タイガース　20　ロサリオ　ビジターユニフォーム　M
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,288 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

チーム：阪神タイガース選手名：ロサリオ背番号：20サイズ：M刺繍タイプビジター開封してそのまましまっておりました。着用はしてませんので比較的綺麗な状態と思います。見落としがあるかもしれませんので神経質な方はご遠慮ください。おりたたんでゆうパケットポストで発送予定です。
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