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商品詳細
英国王室御用達ブランド【CHRISTY社】製で高品質な毛足の長い高級タオル。ウインブルドンのコートで実際に選手が使用する物と全く同じ商品です。コレクターアイテムにもなっていて、年号が入っています。サステナブルパッケージ（紙ロール）撮影のため、ロールバッツケージから外して戻しています。70×133cm素材コットン100％カラーグリーン×パープル（男子選手使用カラー）定価¥9,900
http://narcologia.ru/goods/capitation729908.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture470941.html
http://narcologia.ru/goods/unusable359274.html
ウィンブルドン チャンピオンシップタオル グリーン×パープル 2023年モデル
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http://narcologia.ru/goods/manufacture470941.html
http://narcologia.ru/goods/unusable359274.html
ウィンブルドン チャンピオンシップタオル グリーン×パープル 2023年モデル
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ウィンブルドン チャンピオンシップタオル グリーン×パープル 2023年モデル