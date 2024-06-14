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ウィンブルドン チャンピオンシップタオル グリーン×パープル 2023年モデル
商品番号 G49697693943
商品名

ウィンブルドン チャンピオンシップタオル グリーン×パープル 2023年モデル
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

英国王室御用達ブランド【CHRISTY社】製で高品質な毛足の長い高級タオル。ウインブルドンのコートで実際に選手が使用する物と全く同じ商品です。コレクターアイテムにもなっていて、年号が入っています。サステナブルパッケージ（紙ロール）撮影のため、ロールバッツケージから外して戻しています。70×133cm素材コットン100％カラーグリーン×パープル（男子選手使用カラー）定価¥9,900
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