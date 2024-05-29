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ミズノプロ　オリジナルオーダーグラブ　硬式用　投手用　AXI型　左投用
商品番号 V65415582330
商品名

ミズノプロ　オリジナルオーダーグラブ　硬式用　投手用　AXI型　左投用
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 28,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

強豪校の選手も多数使用しているAXI型を採用しました！どこかで見たことのある投手用モデルに仕上げてみました。カラーは本体カラー、紐・ハミダシまで黒1色に仕上げました。今流行りのウェブを曲げないように扱いやすいモデルでもあります。プロ選手も愛用する最高峰のプレキシーキップレザーを採用しました。当店だけのスペシャルなシリーズとなっております！硬式用　投手用　サイズ：11　AXI2型本体カラー：ブラック皮紐：ブラックハミダシ：パイピングハミダシ・ブラックステッチ：黒左右：左投げ用素材：プレキシーキップレザー生産国：HAGAJAPAN製平裏部MizunoPro刺繍高校野球対応品番：W823081576625-TOMOI/O
http://narcologia.ru/goods/slide56087.html
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