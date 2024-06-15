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【別売可】ベンタスTRレッド3w+5wシャフト
商品番号 M90036139598
商品名

【別売可】ベンタスTRレッド3w+5wシャフト
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 22,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···シャフトのみ、テーラーメイドスリーブ付利き手···右対象···メンズ今年3月に豊洲のららぽーとで購入しました。人気のベンタスTRレッド6Sです。当初はステルス2プラスに挿しておりました。テーラーメイドのカスタマイズの純正品です。ガラスコーティングも施工済み。個別購入の対応も可能です。コメントでご相談ください。ステルス2ステルス2プラスベンタスTRレッドフェアウェイウッド種類···シャフト
http://narcologia.ru/goods/pompous298823.html
http://narcologia.ru/goods/flight419028.html
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