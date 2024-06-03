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ヨネックス パワークッション エアラスダッシュ　25.0
商品番号 Q42328001770
商品名

ヨネックス パワークッション エアラスダッシュ　25.0
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

破れはありませんが、使用感あります。2ヶ月ほど履きました。サイズアウトの為出品いたします。オムニ・クレー兼用サイズ···25.0cm
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