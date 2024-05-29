ベビーヘアクリップ⭐No.4 ダブルハート⭐赤ちゃんヘアピン

・*:.。。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.*・゜数ある中から御覧頂ありがとうございます(*^.^*)赤ちゃんから使えるベビークリップをおつくりしています。・*:.。。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.*・゜✽.。.:*・゜⭐ダブルハート⭐お値段1個160円。商品一覧#∞ご購入方法∞オーダーご希望のお客様には専用ページをお作りいたしますので、コメントお願いいたします。ご希望の商品ナンバーとアルファベットをお伝えください。（例）No.3A1つなど・・２つ以上をお選び下さい。商品金額￥160～￥250送料一律￥120商品一覧はこちら↓#chocomi◎滑り止めは上下、全商品に付けております。◎糸はレース糸、コットン100%の糸を使用しています。◎赤ちゃんからお使いいただけるヘアアクセサリー(^○^)1歳未満でもお使いいただけます！◎柔らかい素材の滑り止めが付いておりますのでまだボリュームがない赤ちゃんの髪でもずれません。◎ヘアクリップにりぼんを一周ぐるっと巻いておりますので赤ちゃんに金属が触れず安心です。◎ヘアクリップは幅７㎜ 長さ3.5cmを使用しています。#レース糸#ベビークリップ#赤ちゃん#うさぎちゃん#リボン#お花#1歳#2歳#3歳



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