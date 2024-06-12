ヤマハ　YAMAHA ピアノ　U3H

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YAMAHAピアノブランド：YAMAHA□機 種：U3H□ペダル：3本 少しメッキが剥がれていますが、使用は問題ないです。メンテナンスについて毎年必ず調律さんにお願いして、丁寧に調律してもらっています。イス、鍵盤カバーおつけします。目立った大きなキズは無いかとおもいますが、小さなキズは各所にありますので、写真みてご判断ください。現状戸建の一階リビングに設置。運搬について: 運搬費用は【購入者様】の方で手続きや支払いをお願いします。