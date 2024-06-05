1/3ドール 球体関節人形　関節人形　bjd 女の子！

種別...ドールこちらは、スーパードルフィーではございません。ドルフィードリームでもございません。ご注意下さいm(__)m1/3ドールの女の子です。こちらでお譲りして頂いたとても可愛いコなのですが、ドールを整理しなくてはいけなくなってしまった為、可愛いがって下さる方を探しております。前出品者様、有難うございましたm(__)mボディはプラスチック製です。アイとウィッグは変更出来ます。ウィッグ、本体のドール、ピアス、アイ、下着、お洋服、タイツ、ブーツのセットです。おでこに汚れを落とすために拭いた後がおります。そこだけ、色が落ちていますが、ウィッグで隠れるため、分かりません。ヘッド、ウィッグを被る所に年月の汚れあり、白いブーツに汚れありです。お顔の色とボディの色が少し違いますが、ほとんど気になりません。とてもお目々が大きく美しいコです！宜しくお願い致しますm(__)m★中古品のため、細かい事を気にされない方。☆届きましたら、迅速に評価をして下さる方、宜しくお願い致しますm(__)m球体関節人形関節人形ドールbjdキャストドール人形女の子女のコおんなのこおんなの子可愛い1/3ドールオビツオビツボディボディヘッドカスタムヘッドカスタムドールカスタムボディプラスチックボディお人形SDmsdスーパードルフィードルフィードリームdd和装和ロリ着物ドールアウトフィットドール服ドールブーツドールアイジェニーリカちゃんドールヘッドドールボディ素体ウィッグドールウィッグ



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