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システムベット　ロフトベッド！お引き取り限定！
商品番号 R26322764204
商品名

システムベット　ロフトベッド！お引き取り限定！
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...木製2年半程前に子供に新品で購入しましたが、ほぼ寝る事なく、ぬいぐるみ置きになってました。邪魔になってきたとゆうので出品します。マットレスは付きません。ほぼ未使用ですが、スヌーピーのシールあと、フックかけが2個ついてますご理解の上、ご購入お願いします引取り限定です。お近くの方は運びます解体済みです即購入okです！
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