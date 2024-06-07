システムベット　ロフトベッド！お引き取り限定！

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商品詳細
素材...木製2年半程前に子供に新品で購入しましたが、ほぼ寝る事なく、ぬいぐるみ置きになってました。邪魔になってきたとゆうので出品します。マットレスは付きません。ほぼ未使用ですが、スヌーピーのシールあと、フックかけが2個ついてますご理解の上、ご購入お願いします引取り限定です。お近くの方は運びます解体済みです即購入okです！
http://narcologia.ru/goods/plaque653107.html
http://narcologia.ru/goods/browse78891.html
http://narcologia.ru/goods/conception459257.html
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