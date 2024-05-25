- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- アラビア Arabia スンヌンタイ プレート16.5cm ×２枚セット
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
はじめまして♪ご覧頂きありがとうございます。【新品未使用】アラビアスンヌンタイArabiaSunnuntaiプレート16.5cm×2枚セットになります。とても可愛いのですが使用予定が無く、キレイなうちに出品させて頂きました。ちょっとしたデザートかにご利用いただける便利なサイズと、鮮やかで落ち着いたカラーで食卓がとても華やぎます！★大変申し訳ないのですが、お値下げごめんなさい★【プレート】×2枚直径：16.5cm高さ：2.5cm※電子レンジ可、食洗機可、オーブン可※定価プレート3080円@1枚【アラビアスンヌンタイ】1970年頃に制作された「スンヌンタイ」シリーズ。アラビア食器の中でも人気で希少なシリーズです。黄色、赤色、緑色の3種類のカラー展開があり、待望の黄色の復刻モデルです。スンヌンタイとはフィンランド語で『日曜日』の意味があり、プレート自体が一つのお花のようなデザインが特徴です。※材質による特性として、色ムラ、製品のフチにコーティング跡、突起、針穴のような気泡、白色や薄い色に付着している黄色い点は、製品工程上生じるものであり、使用に問題はありません。✅他フリマサイトにも出品しておりますので、突然の出品削除がございますので、何卒、ご了承の程宜しくお願い致します。※当方、猫一匹、喫煙者おります。※素人検品・保管ですので、気づかない見落としがあるかもしれない旨、ご了承願います。✅誠にお手数ではございますが、プロフィールも御一読いただけると幸いです。気持ちの良いお取り引きを心がけておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。★最後までお読みいただき、ありがとうございます★#イッタラ#アラビア#スヌンタイ#iittala#Arabia#Sunnuntai#ティーマ#復刻版#キッチン食器#北欧食器#プレート2枚セット#ペアプレート#ソーサー#北欧雑貨のある暮らし#パラティッシ#イエロー#スンヌンタイプレート16.5cmお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、小鉢カラー···イエロー素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful374151.html
http://narcologia.ru/goods/passivity980283.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle73266.html
スンヌンタイ プレート 16.5cm / ソーサー | iittala/Arabia|北欧食器 ...
カロリン様専用♡【新品】アラビア スンヌンタイ プレート2枚セット | フリマアプリ ラクマ
カロリン様専用♡【新品】アラビア スンヌンタイ プレート2枚セット
スンヌンタイ プレート 16.5cm / ソーサー | iittala/Arabia|北欧食器 ...
アラビア（ARABIA） スンヌンタイ Sunnuntai プレート 21cm 1028200 ...
アラビア Sunnuntai スンヌンタイ 小皿 2枚 16cmプレート ペア ケーキ デザート SY4732B1
2023年最新】アラビア arabia スンヌンタイの人気アイテム - メルカリ
アラビア スンヌンタイ プレート 21cm / ARABIA Sunnuntai
ARABIA - アラビア Sunnuntai スンヌンタイ 小皿 2枚 16cmプレート ...
ARABIA - アラビア Sunnuntai スンヌンタイ 小皿 2枚 16cmプレート ...
アラビア（ARABIA） スンヌンタイ Sunnuntai プレート 21cm 1028200 ...
アラビア（ARABIA） スンヌンタイ Sunnuntai プレート 26cm 1028201 ...
2023年最新】アラビア arabia スンヌンタイの人気アイテム - メルカリ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful374151.html
http://narcologia.ru/goods/passivity980283.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle73266.html
スンヌンタイ プレート 16.5cm / ソーサー | iittala/Arabia|北欧食器 ...
カロリン様専用♡【新品】アラビア スンヌンタイ プレート2枚セット | フリマアプリ ラクマ
カロリン様専用♡【新品】アラビア スンヌンタイ プレート2枚セット
スンヌンタイ プレート 16.5cm / ソーサー | iittala/Arabia|北欧食器 ...
アラビア（ARABIA） スンヌンタイ Sunnuntai プレート 21cm 1028200 ...
アラビア Sunnuntai スンヌンタイ 小皿 2枚 16cmプレート ペア ケーキ デザート SY4732B1
2023年最新】アラビア arabia スンヌンタイの人気アイテム - メルカリ
アラビア スンヌンタイ プレート 21cm / ARABIA Sunnuntai
ARABIA - アラビア Sunnuntai スンヌンタイ 小皿 2枚 16cmプレート ...
ARABIA - アラビア Sunnuntai スンヌンタイ 小皿 2枚 16cmプレート ...
アラビア（ARABIA） スンヌンタイ Sunnuntai プレート 21cm 1028200 ...
アラビア（ARABIA） スンヌンタイ Sunnuntai プレート 26cm 1028201 ...
2023年最新】アラビア arabia スンヌンタイの人気アイテム - メルカリ