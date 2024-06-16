⭐️ 京焼 清水焼 陶葊窯 花結晶 湯呑みペアセット 未使用品 ⭐️

⭐️フォロー割実施中！食器全品5%割引！@アカウントをフォローして頂き、ご購入前にコメントにてお知らせください。⭐️おまとめ割対応しております。@ご希望の方は必ずご購入前にコメントにてご相談ください。⭐️ご購入後の価格交渉には対応いたしかねます。ご了承ください。⭐️この他にも多数食器出品しております。よろしければご覧下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”#knogの食器一覧はこちら#knogの和食器一覧はこちら#knogの陶あん一覧はこちら⭐️商品内容⭐️京焼清水焼陶あん窯花結晶白地赤\u0026白地青湯呑みペアセット#knogの湯呑み茶托一覧はこちら⭐️商品サイズ(約)⭐️白地青直径7.9cm高さ9.6cm白地赤直径7.2cm高さ8.9cm⭐️商品説明⭐️未使用品です。非常に綺麗な状態のお品です。専用箱にて大切に保管しております。素人検品ですがとても綺麗な状態です。状態確認は写真にてお願いいたします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)ご不明な点はコメントにてご質問ください。よろしくお願い致します。⭐️商品は、コメントなし即購入可能です。また、コメントやり取り中でも1番早くご購入された方が優先ですので予めご了承ください。⭐️他販路にも出品中のため、急に商品ページを削除する場合がございます。ご了承ください。



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