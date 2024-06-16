Leatherworld レザーワールド 三人掛けソファ オールレザー 総革 ...

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#POTETOのインテリア、住まいはこちら--------------------------------------------WY5/8--------------------------------------------－商品詳細－商品【メーカー】Leatherworld【商品】 三人掛けソファ--------------------------------------------サイズ(約)【サイズ】W203×D80×H90cm※素人による採寸となります。多少の誤差はご容赦願います。--------------------------------------------状態中古品になります。使用や経年により、全体的に傷や汚れ等多くございます。座面部分に擦れや汚れがございます。(画像7.8参照)側面や背面に傷や擦れがございます。（画像9上参照）背もたれ部分に傷や汚れがございます。（画像9下参照）使用感はありますが、グラつき等はなくまだまだ使用できる商品かと思います。画像をよくご確認の上、ご入札お願いいたします。--------------------------------------------Leatherworldレザーワールド三人掛けソファオールレザー総革本革トリプルソファ3P高級ベージュIDC大塚3人掛けテイスト...シンプル・ベーシック、ナチュラル主な張り地...天然皮革（本革）