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ビレロイ＆ボッホ 　ウィンターベーカリー　クリスマス　プレート
商品番号 N23485628041
商品名

ビレロイ＆ボッホ 　ウィンターベーカリー　クリスマス　プレート
ブランド名 ビレロイアンドボッホ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VILLEROY\u0026BOCHのウィンターベーカリーディライトツリーシェイプのプレートです。サイズ　：　長さ　17.5cm横幅　広い所で16.5cm高さ2.5cm素材；プレミアムポーセーリン手洗い、電子レンジ可能WinterBakeryDelightおまとめ購入の際はお値引きさせていただきます。よろしくお願いいたします。他のビレロイ＆ボッホはこちら→#villeroybochcinnamon新品未使用品ですご、海外輸送に伴い箱スレなどございますのであらかじめご了承ください。写真をご確認のうえご購入ください。自宅保管品にご理解のうえご購入ください。#villeroybochcinnamon#ビレロイアンドボッホ#ビレロイボッホ#ウィンターベーカリーヨーロッパ食器ダヌーンエマブリッジウォーターロイヤルコレクショントラストフォートナム\u0026メイソンウエッジウッドハロッズ#トイズデライト#トイズファンタジーお皿/お椀/デザート食器···皿/プレート、小鉢
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