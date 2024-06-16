超希少　Driade ドリアデ　kiss me goodbye イタリア製

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ご覧頂きありがとうございます、大変希少な品となっています。全国で出品しているのは私だけだと思います。写真に映りにくいですがDriadeのロゴ間違いなくあります。約 横幅58cmx奥行きcm60x高84cm座面高さ45cmくらいになります。重さ 約7.1kgデザイナー 吉岡徳仁イタリア ドリアデ社の[kissmegoodbyeのアームチェア]です。ポリカーボネートというプラスチック素材で、透明度の高さから座ってる人が宙に浮いてるように見えるユーモアな素材、デザインのチェアです。中古品という特性上、細かい擦れ傷、汚れがあるかと思いますが、大きな目立つ傷や汚れはありません。大きな発送はたのメル便にて発送いたします。他にいろいろ出品していますのでご覧下さいm(__)m#★vintageshopMINAMI↑他にも出品しています。♯ヴィンテージ♯アンティーク♯インダストリアル♯当時♯シャビー♯レトロ♯ポップ♯レア♯デザイナーズ家具♯希少飛騨産業キツツキ柏木工condehouseカンディハウスカリモク秋田木工天童木工マルニ木工IDC大塚家具アンティーククラシックビンテージヴィンテージイタリアイギリスアメリカカントリー伊勢丹高島屋楢三越ブルージュドマー二モダンカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckドレクセルdrexelアクタスジャーナルスタンダード無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー松本民芸北海道民芸民藝和モダン柳宗理家具蔵マスターウォール応接骨董古道具北欧IDEEペリアン長大作渡辺力ウェグナーセンプレメトロクスdesedeB\u0026Bリグナ猫脚猫足ヴィンテージ アンティーク