マットレス セミダブル 極厚25cm【高級】天然ラテックス 高反発 ベッド ...

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はじめまして、数ある出品者の中からご覧頂きありがとうございます。お役に立てれば嬉しいですヽ(´▽｀)/(´▽`)／限定プライス市場 ★出品リストが確認できます★ #お買い得市場☆ご説明☆最上級クラスサイズセミダブル特徴プレッシャーリリーフ商品の硬さやや硬め中身の素材ラテックス,コットンブランドイノフィア(Inofia)商品の寸法195Lx120Wx25Thcm【夢のような寝心地 Inofiaから始め】お客様に最適な寝心地をお届けいたします。性別、身長または体重によって、人々の睡眠体験が異なります。マットレスが硬過ぎても、柔らか過ぎても、体に負担を与えるため、「適度な硬さ」は理想的です。では、適度な硬さはどのようにして見極めればよいのでしょうか。簡単にできる適度な硬さのチェックポイントを紹介いたします✅マットレスと腰の隙間が適度に埋められて人体の曲線にフィットする✅支え感があり、体重が分散し、ストレスが軽減される✅底付き感が感じられなく、振動伝わりにくく、寝返りが打ちやすい通気性のある衛生的な天然ラテックスラテックス材料を用いることで、見た目以上の通気性をもたらしたInofiaのマットレス。夏場にむれにくく暑苦しくなく、マットレスは肌と接触して発生する熱気や汗を分散させて、寝汗をかきやすい方もすっきり眠れます。ラテックスのマットレスは通常のマットレスよりも5-6倍体に触れることができ、さまざまな体の部位の重量バランスをサポートすることができます高品質の素材生地を採用この高反発マットレスは一般的なファイバー素材よりも沈み込みの少ない素材を使用した。就寝中の体のバランスを考慮して加工された生地が特徴的です。表面部分には、通気性が良くサラリとした肌触りのニット生地を採用します。また、こだわりの高密度ウレタン採用で長く使える耐久性・通気性も申し分ないので、季節を問わず快適な睡眠環境を提供してくれます★【簡単なお手入れ】✅面倒な天日干しは不要、窓とドアを開けて空気を流せるだけでOK。✅目安として、ご購入された最初の1年間はなるべく30日程度、2年目以降は3か月に1回程度に、マットレスの頭・足側の向きを変えたりしてくださ…