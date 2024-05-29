Lulea ルレオ 北欧 天然木 2人掛け ソファ 木肘 ブルー

北欧のデザイナーズソファをベースにデザインされた、流れるようなフレームが美しいソファ・ルレオ。優雅な上品さと柔らかなやさしさが調和して、居心地の良い空間を作り出します。ワンランク上のハイセンスはリビングを演出したい貴方にオススメです。■ブランド名Luleaルレオ北欧デザイン木肘ソファー二人掛け■状態6年程前に購入。2年程使用し、その後自宅保管していた物になります。汚れや傷もございますが、まだまだ使って頂けると思います。※座面裏側に破れがございます。(写真10枚目)※あくまでも中古品ですので、ご理解のある方のみご購入ください。ご検討どうぞよろしくお願いします。■サイズ2Ｐ：約幅130×奥行75×高さ74ｃｍ(座面高40)ｃｍ脚の高さ：約17ｃｍ■材質張地：綿、ポリエステルクッション材：ウレタン、ウェービングベルトフレーム：天然木、塗装■価格53,246円(税込)■付属品なし■その他※完成品でお届け致します※送料12,000円込み(3辺サイズ300)※値下げ不可※匿名配送※梱包・発送たのメル便での配送となるので、予定調節後の出荷となります。カラー···ブルー主な張り地···布・ファブリックテイスト···北欧



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