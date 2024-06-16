LOWYA ロフトベッド デスクラック付き はしごタイプ 天然木すのこ シングル

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4年前に購入しましたが1年ほど使用後、全く使わなくなってしまったため出品しました。使ってくださる方がいらっしゃると嬉しいです!!自然なデザインで老若男女、子どもも大人も使用出来るデザインとなっております！！ベッドと机が一体型なので狭いお部屋も広々使うことが出来ます！！材質パインウッド,エンジニアリングウッド商品の寸法2.1Lx0.63Wx0.1Hmスタイルナチュラル色ナチュラル【サイズ】幅209x奥行112(ハシゴ含:160cm)x高さ191cm【素材】本体:天然木(パイン材)、塗装:ラッカー(NC塗装)、スノコ:単板積層材(LVL)、天板:天然木化粧繊維板(MDFパイン材)【重量】117kg 【耐荷重】ベット部分約90kg、テーブル部分約60kg 【梱包サイズ】幅205x奥行120x高さ19cm、幅201x奥行55x高さ20cm、幅104x奥行100x高さ9cm、幅210x奥行63x高さ10cm、幅103x奥行43x高さ15cm ※5梱包・約112.6kg【備考】※お客様組立て式（2人以上での作業をオススメします）※高さ20cm以上のマットレスは使用不可※はしご部分に少し傷があります※当商品は板の一部に補修痕や小キズが見受けられます。予めご容赦下さい。※当商品のパーツに関して、商品仕様上、組立とご使用上に不要な穴の加工があります事をご了承ください。※床板の上に立ち上がったり、飛び跳ねたりしないで下さい。※サイズが大きいため解体して発送させていただきます。※送料+解体費用（プロにおまかせするので破損などの心配がありません！）の関係でお値下げは厳しいのでご了承ください。素材...木製テイスト...ナチュラル高さ...ハイタイプ（170cm以上）付加機能...収納・引き出し