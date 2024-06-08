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- 【ブルーグレー】座椅子 二人掛け 4WAY 連動肘つき リクライニングソファ
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商品詳細
・素材張り材：ポリエステルクッション材：ウレタンフォーム100％構造部材：鉄・カラー：ブルーグレー PP307883EAA・商品サイズ118*430*1720mm・梱包数1・梱包サイズ56.5*32.5*117cm・重量（N.W.）12kg・重量（G.W.）14kg・生産国中国・組立品/完成品完成品シーンごとに楽しめる4WAY座椅子ちょうど良い角度に背もたれ14段階腕を優しく支える肘掛けクッション高品質な座り心地ファブリック生地折りたたむと、よりコンパクトに届いたらすぐに使える完成品移動楽々豊富なカラーバリエーションソファサイズ...2人掛け
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