Wi\u0026Fi マウスピース　S3

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試奏のみで新品です。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピースWi＆Fiマウスピースの材料は、硫黄を使わず水晶（クォーツ）で硬化させた新素材『V-クォーツ』です。硫黄を使っていないのでリガチャーやキーが変色しません。音響特性はエボナイトとよく似ていますが、クリスタル級の硬度を持ち、熱にも強い素材です。音色的にはエボナイトよりやや暗めで、硬度が高いために音の立ち上がり（レスポンス）と抜けが良く、力強く鮮やかな音の輪郭が得られます。