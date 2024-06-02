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藍水✨お揃い柄✨中皿と小鉢(新品未使用)✨
商品番号 D72345814214
商品名

藍水✨お揃い柄✨中皿と小鉢(新品未使用)✨
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。お値引き致しました。先日お土産でいただきましたお皿と小鉢です。お揃い柄です✨赤い小さなお花達がとてもはっきりとした色で優しい感じです。新作らしいとの事。２つ合わせて定価10,000円とっても上品で可愛らしいので、どなたか大切に使っていただければ幸いです。丁寧に梱包して発送致します。コメントもお気軽にどうぞ、、。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
http://narcologia.ru/goods/waveform197017.html
http://narcologia.ru/goods/browse58791.html
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