送料込【逢絢亭】茶道具 皆具 唐銅 一揃 大野芳光 共箱入り

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、唐銅の皆具になります。作者は、大野芳光さんです。塁座模様な感じになっています。使用感による小傷な箇所や蓋に使用感はありますが、まだまだお稽古にも十分お使い頂けます。大きさは、蓋置の直径が６．４ｃｍ、高さが約５．２ｃｍ、建水の最大直径が約１４．５ｃｍ、高さが約８．８ｃｍ、杓立の最大直径が約９．７ｃｍ、高さが約１７．８ｃｍ、水指の最大直径が約１４．３ｃｍ、蓋を閉めた状態の摘みを含む高さが約２１ｃｍ、口径が約１１ｃｍで付属品は共箱です。使用感はありますが、まだまだ十分お使い頂けます。



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