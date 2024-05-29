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[お値下げ] 京焼　陶あん　菓子鉢　盛り鉢　紫陽花
商品番号 B34593084413
商品名

[お値下げ] 京焼　陶あん　菓子鉢　盛り鉢　紫陽花
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京焼　陶あん　菓子鉢　あじさい直径　約18cm高さ　約7.5cm未使用品ですが、長期間自宅保管していたものですので、その点ご理解いただける方に。長期保管品ですので商品の状態は、「未使用に近い」としてあります。ご検討、ご購入よろしくお願いいたします。専用の箱がありますが、かなり汚れ・傷みがありますので、その点ご了承ください。即購入OKです。お値引き、お取り置きには対応しておりませんので、ご了承ください。素材···陶磁器(セラミック)京焼/清水焼
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