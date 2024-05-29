[お値下げ] 京焼　陶あん　菓子鉢　盛り鉢　紫陽花

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京焼・清水焼 土渕陶あん(陶あん窯) 白掛紫草花八.五寸鉢



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京焼 陶あん 菓子鉢 あじさい直径 約18cm高さ 約7.5cm未使用品ですが、長期間自宅保管していたものですので、その点ご理解いただける方に。長期保管品ですので商品の状態は、「未使用に近い」としてあります。ご検討、ご購入よろしくお願いいたします。専用の箱がありますが、かなり汚れ・傷みがありますので、その点ご了承ください。即購入OKです。お値引き、お取り置きには対応しておりませんので、ご了承ください。素材···陶磁器(セラミック)京焼/清水焼