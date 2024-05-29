佐藤走波（五代）鉢　深皿

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商品詳細
佐藤走波（五代）鉢染付直径約18.3cm、高さ約6.8cm自宅保管品になります。未使用ですが、長期保管していました。同じものを普段使いで使っていますが、丈夫でとても使いやすいのでおすすめです。長期保管のお品であることをご理解いただき、ご検討ください。
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