【連番】リザードン、ミューツーvstar sar psa9　セット

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グレードランクPSA9即購入OKプチプチ梱包後に簡易包装で発送致します。※注意事項（ポケモンカード）カードコンディション、psaホルダー封入カードのコンディションを理由とする返品等はご対応致しかねますので、ご購入前にしっかりと確認しご理解の上ご購入ください。PSA9/10評価でもキズ/凹み/ホロかけ(抜け)/白欠け等ある場合がございます。商品の状態について気になるのであれば質問してから購入してください。すり替え防止のため返品、返金は致しかねます。神経質な方、完美品をお求めの方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定