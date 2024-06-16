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ムーミン　お皿　プレートセット　山加商店　パスタプレート
商品番号 F36985837345
商品名

ムーミン　お皿　プレートセット　山加商店　パスタプレート
ブランド名 ムーミン
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムーミンのプレートセットです♪似たような形のお皿が沢山あるので出品しました。一度も使っていませんが、うちに来てからだいぶ経つので未使用に近い、とさせていただきました。直径:約22センチカラー···ホワイト種類···食器セット
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