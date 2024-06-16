ムーミン　お皿　プレートセット　山加商店　パスタプレート

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商品詳細
ムーミンのプレートセットです♪似たような形のお皿が沢山あるので出品しました。一度も使っていませんが、うちに来てからだいぶ経つので未使用に近い、とさせていただきました。直径:約22センチカラー···ホワイト種類···食器セット
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