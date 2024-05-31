大塚家具 TERASO テラソー トリプルソファ 3人掛け ヘッドレスト付 ...

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大塚家具TERASOテラソートリプルソファ3人掛けヘッドレスト付◆サイズ(約)幅176㎝、奥行き85㎝、高さ98㎝クッション、ヘッドレスト外した場合の高さ65㎝座面高さ40㎝◆色グレーナチュラル◆状態ヘタリや大きな汚れはなく状態良いですが、背面裏側に赤いペンのような汚れがございます。(写真9枚目)背面なのでそこまできになりませんが、カバーは全て取り外して洗濯可能ですので気になる方はお洗濯お願いいたします写真をよくご確認いただき中古である事をご理解の上ご購入ください神経質な方はご購入をお控えください全ての家具基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は当社倉庫のある、【神奈川県相模原市】になります。一部地域を除く一都三県自社配送もさせていただいております今なら配送料半額です(*^^*)お住まいの地域により値段が変わりますお問い合わせください半額なので5000〜10000円近くても5000円です※一都三県以外はたのメル便での対応になる為、配送料ソファ¥25,400円クッション￥3400がかかります。合計￥28800たのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,アンティーク・クラシック,インダストリアル,エレガント,カントリー調,コースタル・海岸風,シャビーシック,シンプル・ベーシック,ナチュラル,ポップ・カジュアル,ミッドセンチュリー,モダン,レトロ・ミッドセンチュリー,西海岸・マリン風,姫系・フェミニン・ロマンチック,北欧,和風,その他主な張り地...布・ファブリック