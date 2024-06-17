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ガラス　厚め　ビーカー？
商品番号 Y79272308642
商品名

ガラス　厚め　ビーカー？
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

可愛いマークの目盛りが１００mlごとについている厚手のコップ・ビーカーです。直径は９センチ高さは１０センチです。重めなので、トングや菜箸、お玉などをたてておくのにもピッタリですね。
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