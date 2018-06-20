油絵　静物画　日本人形

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商品詳細
絵画の種類...油彩画・油絵主題...静物主な画材...油彩絵の具サイズ…F8趣味で油絵を描いてます。絵の具を買いたいので、どなたか助けてくれませんか？よろしくお願いいたします。前に描いた絵の上に描いているので、バックが少しぼこぼこしています。すみませんが、額縁はついていません。絵画のみになります。
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