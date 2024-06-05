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【極美品 限定品 送料込み】バカラ フラワーベース 花瓶 キリン８０周年記念
商品番号 T35605460862
商品名

【極美品 限定品 送料込み】バカラ フラワーベース 花瓶 キリン８０周年記念
ブランド名 バカラ
特別価格 税込 11,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#shinichi3611の商品一覧【サイズ】口径約：１４．５ｃｍ高さ約：１７．８ｃｍバカラ限定品フラワーベース花瓶キリン８０周年記念をお譲りします。未使用品と思われます。使用痕はなく、とても良い状態です。エッチング加工されたオリジナルデザインの紋様に可憐さ、格式を感じます。重量もあり存在感が際立っています。他、詳細は写真をご確認下さい。箱に保管にともなうダメージがありますが、製品には問題ございません。送料込みでお手間は取らせません。実際に飾って至高のひと時をお楽しみください。#ルネラリック#Lalique#ReneLalique#ガラス工芸#置物#リヤドロ#ドーム#Daum#ガレ#エミールガレ#EmileGalle#Galle#フィギュリン#フュギュリン#ウィンスタンレイ#アンリ#ボヘミアガラス#アールヌーボー#アールデコ#マイセン#ウェッジウッド#ウエッジウッド#WEDGWOOD#herend#ヘレンド#ドレスデン#フッチェンロイター#hutshenreuther#バカラ#Baccarat#アンティーク#ヴィンテージ#ビンテージ#ロックグラス#タンブラー#エングレービング#セヴィーヌNo.1416テイスト...アンティーク・クラシック、エレガント、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、北欧モダンカテゴリ...花瓶形状...丸形主な素材...ガラス
http://narcologia.ru/goods/subtropical30401.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose354240.html
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