ブラン トールケージ 鳥かご アイアン コベントガーデン シャビー LW-73

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アイアン細工の有名工房から直輸入された、鳥かごのオブジェです。レトロなイメージのアイアンの鳥かごデザインで、シックな印象。渋めのアンティーク風仕上もお洒落です。グリーンを這わせたり、アレンジの素材にしたり、プランターやフラワーポットをそのまま中に置いても素敵。大きめのサイズでボリューム感があります。繊細なアイアン細工は熟練職人おハンドメイドで、手作りの温かみを感じることが出来ます。◎アイアンのゆがみや合わせのズレなどは商品本来の特徴ですサイズ:幅38cm円形高さ85cm通常宅急便(お玄関渡し)送料無料※沖縄県・北海道・九州・離島地域は送料がかかります。※本体に細かい傷や黒点、気泡、色ムラ等がある場合がございますが、本体の造形、アンティーク仕上げの特徴ですのでご了承下さい。★商品写真はサンプル商品を撮影したものです★完全なハンドメイド品の為、柄の出方や色合いなど、仕上がり具合に個体差がございます。掲載写真は「全体的な商品イメージ」としてお考え下さい。インターネット上の写真では、実物の色や質感までを完全に表現することができません。「写真のイメージと違う」という理由でのクレームはご遠慮下さい。★本品はアンティーク風表現のため、本体の細かい傷や成形の荒い仕上げは敢えてそのままにしています。この特徴は「不良」とはしておりませんの予めでご了承下さい。★輸入品のため、小さなスレ・小傷・若干の枠のズレなどがございます。ご了承のうえ、お買い求めください。素材...スチール