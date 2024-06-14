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アポロ　石膏像
商品番号 C63811322481
商品名

アポロ　石膏像
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

割れカケありません。美品です。状態は写真にてご確認ください。千葉県より木枠にて梱包、発送します。梱包に少しお時間いただく場合があります。佐川急便着払いとなります。梱包サイズは180〜200程度となります。送料は場所にもよりますが、大体3〜4000円くらいです。詳しくは佐川急便のHPにてラージ便でご確認ください。木枠にて梱包しますので発送まで数日いただきます。よろしくお願いします。
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